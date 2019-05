Homem detido por tráfico de droga na Guarda

Um homem, de 35 anos, foi detido esta sexta-feira na Guarda, por tráfico de estupefacientes.



Na casa do suspeito, a GNR da Guarda encontrou vários vasos com plantas de cannabis. Numa busca realizada à casa do homem, foram apreendidas 45 doses de haxixe e sete plantas de cannabis, em fase de crescimento.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial da Comarca da Guarda. Foi-lhe aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.