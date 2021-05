Um homem de 23 anos foi detido pela PSP do Seixal por três roubos consumados, dois tentados e tráfico.Num dos roubos, a um estabelecimento, em finais de março, agrediu funcionários e clientes, ameaçando com facas e levando 3720 euros. Roubou a comida e moto a um entregador de pizas.Tinha uma arma de alarme e uma faca com com 27 cm, heroína, cocaína e haxixe.