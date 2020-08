Homem detido por violar enteadas menores

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quarta-feira, um homem por ser suspeito de vários crimes de abuso sexual de crianças, sendo que as vítimas são as duas enteadas.A investigação decorreu na ilha de São Miguel, nos Açores, depois da revelação de atos sexuais cometidos contra uma criança de 12 anos. As autoridades descobriram que havia ainda uma segunda vítima, atualmente com 16 anos, mas que era abusada quando tinha 13 anos.O agressor, de 42 anos, que está agora em prisão preventiva, vivia na mesma casa que as vítimas.