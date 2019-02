Homem detido por violar mulher com deficiência motora e cognitiva em Lisboa

Arguido está em prisão preventiva.

12.02.19

Um homem de 48 anos foi detido pelo crime de abuso sexual a uma jovem de 26 anos, em Lisboa.



A Polícia Judiciária identificou e deteve o homem sobre o qual recaem fortes indícios da prática do crime de abuso sexual a uma mulher portadora de deficiência motora e défice cognitivo acentuado.



Segundo avança o comunicado partilhado esta terça-feira pela autoridade policial, os factos remetem a seis de fevereiro, altura em que a jovem de 26 anos terá sido surpreendida pelo agressor, que conhecia, no acesso às escadas para o interior da sua habitação.



Com recurso à força física, o homem terá violado a mulher e abandonado o local de seguida.



O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.