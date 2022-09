Homem detido por violência doméstica a ex-companheira em Estarreja

Um homem, de 42 anos, foi detido, pela GNR de Aveiro, em Estarreja, por ter ameaçado e exercido violência física e verbal contra a ex-companheira.Na sequência das diligências da GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de São João da Madeira, no dia 24 de setembro, foram apreendidas, durante buscas domiciliárias e a uma viatura, 10 armas brancas, três bengalas, dois bastões em madeira e uma espada.O detido foi presente, na passada segunda-feira, perante um juiz de instrução criminal do tribunal da Feira, indiciado do crime de violência doméstica. No final do primeiro interrogatório judicial, o agressor ficou sujeito às medidas de coação de proibição de contactar com a vítima num raio de 500 metros, com recurso a pulseira eletrónica, proibição de aquisição de qualquer tipo de arma e obrigação de frequência de programas para agressores de violência doméstica.