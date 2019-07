Homem detido por violência doméstica e posse de arma proibida na Moita

Um homem, de 70 anos, foi detido pela GNR esta quarta-feira, por violência doméstica e posse de arma proibida, na localidade de Alhos Vedros, na Moita, Setúbal.



De acordo com um comunicado da GNR, "na sequência de uma investigação pelo crime de violência doméstica, em que a vítima, uma mulher de 66 anos, era ameaçada com recurso a armas de fogo e armas brancas, a GNR deu cumprimento a dois mandados, um de detenção e um de busca".





No decorrer da investigação e dos mandatos foram apreendidas 607 munições de diversos calibres, cinco revólveres, três espingardas caçadeiras, três pistolas, uma catana, um punhal e duas caixas de chumbos.O suspeito foi presente a primeiro a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial da Moita, onde lhe foi aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.Todas as armas recolhidas pelas autoridades ficaram apreendidas.