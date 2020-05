Homem detido por violência doméstica e posse de armas em Gondomar

A GNR de Medas, em Gondomar, deteve, esta terça-feira, um homem de 62 anos por violência doméstica e posse de armas proibidas no concelho.

A detenção ocorreu na sequência de uma denúncia.

Na chegada ao local a patrulha da GNR verificou que a vítima, uma mulher de 70 anos e cônjuge do suspeito, tinha ferimentos na cara e no corpo, e que teria sido vítima de agressões e ameaçada com uma arma de fogo.

Foram apreendidas uma pistola de alarme, transformada em arma de fogo, uma espingarda, uma catana e uma lâmina de espada.

O suspeito foi detido e presente a tribunal e fica agora proibido de contactar com a vítima e de se aproximar da residência onde vivia com a mulher.