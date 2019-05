Um homem, de 36 anos, foi detido esta quinta-feira em Mêda, na Guarda, por violência doméstica.



De acordo com um comunicado da GNR, o detido exercia violência física e psicológica sobre a sua mulher, da mesma idade.





No decorrer da acusação, o suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial da Comarca de Vila Nova de Foz Côa.Foi aplicada ao agressor a medida de coação de afastamento da residência da vítima. O homem também não pode contactar com a mesma.