Homem detido por violência doméstica em Seia fica com pulseira eletrónica

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um homem, de 61 anos, pelo crime de violência doméstica, por suspeita de exercer violência psicológica sobre a esposa, de 60 anos, no concelho de Seia, foi esta quinta-feira anunciado.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, o homem foi detido na quarta-feira através do Posto Territorial de Seia, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, que culminou no cumprimento de um mandado de detenção e numa busca domiciliária. Durante as diligências policiais, os militares da GNR apreenderam um revólver, uma espingarda, 78 cartuchos e 53 munições, que estavam na posse do suspeito.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Seia, que lhe aplicou as medidas de coação de proibição de contactar com a vítima e de se aproximar da sua residência num raio de 200 metros, sendo controlado por pulseira eletrónica.