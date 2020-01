Homem detido por violência doméstica sobre os pais em Mafra

Um homem, de 37 anos, foi detido em Mafra por exercer violência física, psicológica e financeira, durante 10 anos, sobre a mãe e o pai, deixando-os sem dinheiro para as necessidades básicas, anunciou esta quinta-feira a GNR em comunicado.

Um outro homem, de 65 anos, foi detido no mesmo concelho, por agredir física e psicologicamente a companheira, de 30 anos, na presença do filho menor do casal

Depois de presentes ao Tribunal de Sintra, foi-lhes aplicada a medida de coação de afastamento e proibição de contacto com as vítimas.