Homem detido usava mota furtada para roubar em Lisboa

Um homem, de 48 anos, foi detido esta quarta-feira, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, por ser suspeito da prática de 13 roubos por esticão, com utilização de um motociclo que também tinha sido furtado, na capital, ao longo dos últimos cinco dias.A informação foi avançada este sábado pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, através de comunicado.A PSP avançou que foram iniciadas as investigações quando se percebeu que este tipo de roubo estava a acontecer diariamente desde o último dia 16 de Julho, e na posse das descrições e características quer do suspeito, quer da mota usada para os roubos, veio a localizar-se o suspeito na Praça dos Restauradores.

O mesmo foi seguido e intercetado depois de ter tentado roubar mais uma vítima na zona do Campo das Cebolas, tentando no entanto lograr fuga dos Polícias que lhe moveram perseguição, vindo inclusive a embater desenfreadamente com a mota numa outra viatura em circulação, tentando ainda fuga apeada, porém, sem sucesso, sendo manietado e detido logo a seguir.

Com os ilícitos auferiu proveitos que ascendem aos 10.000 euros, segundo a mesma fonte. O suspeito havia saído do regime de prisão efetiva em abril deste ano, tendo já sido condenado e cumprido várias penas de prisão pela prática de roubos violentos, por esticão e com recurso a veículo motorizado.

O detido foi presente no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa sendo-lhe aplicada a medida de coação de Prisão Preventiva.