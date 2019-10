Homem disfarça-se de trabalhador e invade empresa da mulher em ajuste de contas com colega

Um homem de 23 anos foi detido esta quarta-feira, no Concelho de Oliveira de Frades, depois de se inflitrar na empresa da companheira para ameaçar um colega de trabalho da mulher com uma arma.Segundo um comunicado da GNR de Viseu, enviado às redações, o homem deslocou-se até ao local de trabalho da companheira, onde se escondeu nos vestuários. No local roubou uma farda da empresa e colocou uma máscara. Já no interior das instalações tentou localizar um funcionário da empresa que, segundo o detido, terá assediado a sua companheira.Quando interpelado por um funcinário, ameaçou-o com a arma e colocou-se em fuga.Após uma denúncia por ameaças com recurso a uma arma de fogo, a GNR investigou o caso e conseguiu localizar o suspeito e proceder à detenção. Além da arma, os militares apreenderam "sete cartuchos" e um "objeto destinado à agressão".

"O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Oliveira de Frades, para aplicação de medidas de coação", termina.