Um homem disparou esta manhã contra elementos da GNR que davam cumprimento a um mandado de busca no Pinhal Novo, concelho de Palmela. De acordo com fonte oficial da Guarda, o suspeito pôs-se em fuga e está agora a ser procurado.



Por estar armado, foram mobilizados reforços do Companhia de Intervenção e Operações Especiais e do Grupo de Intervenção e Ordem Pública.

Segundo a mesma fonte, o disparo feito pelo suspeito não atingiu ninguém.