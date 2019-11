Homem dispara contra montra de estabelecimento comercial em Vila Nova de Famalicão

Um homem armado disparou, pelo menos, dois tiros contra a montra de um estabelecimento encerrado, esta quinta-feira, em Joane, Vila Nova de Famalicão.O suspeito terá disparado contra o vidro de um estabelecimento fechado há, pelo menos, dois meses.Ao que oapurou, o dono terá sido detido em agosto por alegadas burlas no estabelecimento que se dedicava à venda de bens de luxo como carros e casas.Após os disparos, o agressor saiu tranquilamente do local e entrou num veículo, encontrando-se ainda em fuga.O alerta foi dado pelas 13h00.A GNR esteve no local.A Polícia Judiciária do Porto investiga agora o caso e procura o suspeito ainda em fuga.