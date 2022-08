A mulher, de 42 anos, não suportava mais as agressões físicas e psicológicas de que era vítima e pediu para terminar a relação. Mas Abílio Cardoso de Oliveira, de 44 anos, não aceitou e, no pátio de casa, em Cambres, Lamego, sacou de uma pistola e disparou cinco tiros na direção da cabeça e do tórax da companheira, que ficou gravemente ferida.









Ver comentários