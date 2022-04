Um homem, com cerca de 60 anos, assaltou, esta tarde de quarta-feira, os CTT, na rua Elias Garcia, em Ermesinde, Valongo.



O assalto aconteceu cerca das 16h00.





O ladrão entrou na loja com uma arma, chegou mesmo a efetuar um disparo no interior e a ameaçar os funcionários. Conseguiu roubar 100 euros e colocou-se em fuga a pé.Ninguém ficou ferido. No local esteve a PSP, mas por ter sido usado uma arma de fogo, a Polícia Judiciária foi chamada ao local.