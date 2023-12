O homem, de 36 anos, que este sábado fez vários disparos no exterior do supermercado Mercadona, no Bairro da Pasteleira, em Lordelo do Ouro, Porto, pretendia atingir o

segurança, mas foi intercetado e detido. O alerta foi dado pelas 16h50 e o suspeito foi levado ao hospital de Santo António, sob custódia, com ferimentos ligeiros. Não se registaram mais feridos. A arma foi apreendida. A PSP esteve no local e a Polícia Judiciária foi acionada. O supermercado manteve-se aberto, com os clientes a entrarem pelas traseiras enquanto decorriam as diligências policiais.