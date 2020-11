Homem dispara por vingança e faz um ferido em cabeleireiro na Moita

Um homem, de 46 anos, foi esta sexta-feira detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito de ter baleado uma pessoa dentro de uma barbearia e cabeleireiro em Alhos Vedros, na Moita, no final da tarde do passado dia 30 de outubro.O presumível autor teria o intuito de se vingar de duas pessoas, por suspeitar que lhe tinham assaltado a casa, informa a PJ em comunicado.Quando chegou ao cabeleireiro encontravam-se seis pessoas no estabelecimento, entre as quais um bebé de seis meses e uma criança de 8 anos.O suspeito, empunhando uma arma de fogo, fez vários disparos para o interior, acabando por atingir um homem na coluna lombar.A vítima foi transportada ao hospital onde foi submetida a uma cirurgia.

O suspeito colocou-se em fuga no seu carro, após o crime.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, na sequência do qual lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações trissemanais no posto policial da área da sua residência.