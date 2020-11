Homem dispara sobre dois rivais em ajuste de contas no Algarve e acaba detido pela PJ

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta sexta-feira um homem de 55 anos, estrangeiro, por ser suspeito de disparar dois tiros, com uma arma de caça ilegal, sobre dois homens devido a desavenças, na Vila do Bispo, em Faro.Ao que tudo indica, as vítimas deslocaram-se à casa do suspeito para um ajuste de contas, informa a PJ em comunicado.O homem terá disparado duas vezes contra os homens, causando ferimentos nas costas de um e num dos joelhos de outro.Ambas as vítimas foram transportadas para o hospital e encontram-se em vigilância, mas livres de perigo.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.