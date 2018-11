Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem dispara tiro para assustar cunhado durante discussão

Atirador foi detido pela PJ de Aveiro e presente a juiz. Saiu em liberdade, com termo de identidade e residência.

Por P.J.D. e F.M. | 08:55

Valter Cruz fez um disparo de caçadeira para o ar durante uma discussão com o cunhado, esta segunda-feira de manhã, em Anadia.



Os familiares vizinhos discutiram por causa de ramos de uma árvore que caíram no terreno de Manuel Pereira, de 72 anos, na rua das Palmeiras, na Horta.



"O meu marido discutiu com o meu irmão por causa dos ramos que caíram devido ao mau tempo. Já há problemas entre nós desde que estávamos emigrados na América", afirmou ao CM Célia Cruz.



O atirador foi detido pela PJ de Aveiro e presente a juiz. Saiu em liberdade, com termo de identidade e residência.