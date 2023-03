Homem dispara vários tiros à porta de bar em Leça da Palmeira e acaba detido por populares

Um homem foi detido pela PSP após disparar vários tiros à porta de um bar em Leça da Palmeira, na madrugada deste sábado. Antes da chegada das autoridades, o suspeito foi retido por populares.

O detido disparou vários tiros com intenção de atingir alguém no interior do Kopus Bar. O homem não teve sucesso e conseguiu apenas danificar o teto do estabelecimento.

O suspeito colocou-se em fuga, até ser apanhado por clientes do bar que se aperceberam dos distúrbios. Quando a polícia chegou ao local o atirador apresentava ferimentos ligeiros e teve de ser transportado para o Hospital de São João, onde foi assistido e detido pelas autoridades.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso.