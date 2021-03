Um antigo técnico de telecomunicações vai ser julgado por ter furtado 24 550 € em peças de ouro e prata em sete casas de pessoas entre 67 e 97 anos, de janeiro a agosto do ano passado, no Porto, em Gaia, Gondomar e Leça da Palmeira.Dizia que ia resolver questões de sinal de televisão ou Internet, pedia aos lesados para premirem uma tecla do comando do televisor e deslocava-se pela casa, furtando o que queria.Está em prisão domiciliária.