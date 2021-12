Homem dorme no sofá e escapa a fogo em casa

Um homem, de 68 anos, escapou este sábado a um incêndio no rés do chão da sua casa em São João do Campo, Coimbra, porque, ao contrário do habitual, estava a dormir no primeiro andar.O quarto é no rés do chão, mas após o jantar de Natal com a família, Abílio Miraldo ficou a dormir no sofá. “Se tivesse ido para o quarto já não estava aqui a falar convosco”, acredita o morador, que foi assistido no local devido à inalação de fumo. Foi o próprio que, ao acordar com o fumo já a invadir o primeiro andar, conseguiu pedir ajuda através do 112.