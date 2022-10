Homem droga amigo de 23 anos para o violar em Leiria

Atraído para casa de um amigo mais velho com o pretexto de consumirem droga e álcool, um jovem de 23 anos foi violado e teve de receber assistência médica.O caso ocorreu no início do mês, em Leiria, e o violador, de 43 anos, foi detido pela PJ. Presente a tribunal ficou impedido de contactar a vítima e obrigado a apresentar-se todos os dias às autoridades.Segundo apurou o, o jovem não se recorda do que aconteceu, o que será resultado das substâncias que foi levado a ingerir. O jovem sofreu várias lesões físicas, que revelaram ter sido violado, e teve de receber assistência em meio hospitalar.Foram apreendidos diversos fármacos.