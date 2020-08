Homem e cão salvos após queda em poço no Algarve

Um homem alemão de 73 anos caiu, esta sexta-feira à tarde, para dentro de um poço com cerca de 20 metros de profundidade juntamente com o seu cão, na zona da Guia, Albufeira. O homem e o animal foram resgatados pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira, através da Equipa de Resgate em Grande Ângulo.O alerta foi dado às 14h00 de sexta-feira, dando conta de uma queda numa fossa sética. Contudo, quando chegaram ao local, os operacionais constataram tratar-se de "um poço, que estava tapado com algumas tábuas", explicou aoo adjunto de comando da corporação, Francisco Abreu, que coordenou as operações de resgate."O cão tinha subido para cima do poço e o homem foi lá buscá-lo. Foi nessa altura que as tábuas cederam e caíram ambos ao poço. Foi esta a explicação que a vítima nos deu", referiu ainda Francisco Abreu.Na operação, bastante complexa, que se prolongou por cerca de uma hora, participaram 17 operacionais, apoiados por sete viaturas dos Bombeiros de Albufeira, INEM e GNR."A vítima foi assistida no local mas, como se encontrava em estado de hipotermia e apresentava ainda alguns hematomas e escoriações, foi transportada para o Hospital de Faro, por precaução. Quanto ao cão, também foi retirado do poço e encontrava-se bem", adiantou ao CM o mesmo responsável.O local do acidente está situado numa propriedade privada. A GNR isolou a zona do poço e tomou conta da ocorrência.