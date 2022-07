Um homem de 35 anos e uma rapariga de 14 foram esta segunda-feira resgatados de agueiros (corrente que arrasta as vítimas para longe da costa) quando tomavam banho em praias de Cascais e Caminha, respetivamente.





Na praia do Guincho, em Cascais, o alerta foi dado pelas 16h00. Um turista húngaro de 35 anos pediu socorro por não conseguir voltar a terra. Dois nadadores-salvadores resgataram-no e foi transportado em hipotermia para o Hospital de Cascais. Pelas 15h30, na praia do Forte do Cão, Caminha, uma rapariga de 14 anos foi resgatada e hospitalizada.