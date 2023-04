Homem e mulher constituídos arguidos por furto de residências em Peniche

Um homem, de 34 anos, e uma mulher, de 41, foram constituídos arguidos na passada quarta-feira por furto de residências em Peniche.De acordo com um comunicado da GNR, a mulher tem antecedentes criminais por furto e tráfico de estupefacientes.A investigação decorria desde o início do ano, por furtos em residências de emigrantes, residências de segunda habitação e um hostel. No decorrer da ação policial foram realizados cinco mandados de busca, três buscas domiciliárias e duas em veículos.Foram apreendidos artigos relacionados com desportos aquáticos, 25 fatos de surf, seis pranchas de surf e bodyboard, artigos de bijuteria, relógios, peças de antiguidades, eletrodomésticos e material de medicina veterinária.Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Peniche.