Homem e mulher detidos por assalto à mão armada numa habitação em Lisboa

A Polícia Judiciária deteve um homem e uma mulher, com 43 e 23 anos de idade, por suspeita de prática de crime de roubo agravado e detenção e uso de arma proibida.Os arguidos entraram armados com uma arma de fogo numa casa, em Lisboa, no passado dia 10 de novembro, e ameaçaram e agrediram um homem estrangeiro, de 52 anos, para o obrigarem a dizer onde este guardava os objetos de valor.Na sequência da detenção, as autoridades apreenderam alguns dos objetos de valor roubados, bem como a arma de fogo e ainda um carro de luxo furtado em Espanha.Foi ainda possível apurar que o homem tinha pendente um mandato de detenção europeu, emitido pelas autoridades espanholas.

Os dois arguidos detidos foram sujeitos a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.