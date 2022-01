Homem e mulher feridos com gravidade em acidente em Estarreja

Um homem e uma mulher, de 38 e 60 anos, sofreram ferimentos muito graves, esta noite de domingo, na sequência de uma violenta colisão entre um carro e um camião cisterna, em Estarreja.O alerta foi dado, cerca da 22h30, para um acidente rodoviário, na A1, em Avanca.Os bombeiros da Feira, Arrifana, as viaturas de emergência e reanimação da Feira e do hospital de Santo António, a ambulância de suporte imediato de vida de Oliveira de Azeméis e a ambulância médica estiveram no local.As Brigadas de Trânsito da GNR da Feira e de São João da Madeira estiveram no local em apoio às operações de socorro e na gestão do trânsito.