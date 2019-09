Homem e mulher feridos com gravidade em colisão na EN10 em São João da Talha

Duas pessoas ficaram gravemente feridas esta sexta-feira na sequência de uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros na EN10 em São João da Talha, Loures.De acordo com uma fonte oficial do CDOS de Lisboa, as vítimas são um homem e uma mulher. Os dois feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.O alerta foi dado às 15h44. Cerca das 17h50 o acidente ainda estava a provocar condicionamentos no trânsito.Para o local da ocorrência foram mobilizados 21 operacionais apoiados por sete viaturas.