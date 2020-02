Um homem, de 47 anos, sofreu ontem queimaduras graves por eletrocussão quando fazia uma intervenção num quatro elétrico de uma empresa na zona de Cernache, no concelho de Coimbra.O alerta para o acidente chegou aos Bombeiros Sapadores de Coimbra pelas 10h00. Com queimaduras nas mãos e na zona da cara, o trabalhador foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra.No local esteve também uma equipa do INEM.