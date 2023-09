Um homem, de 49 anos, sofreu esta terça-feira queimaduras graves por eletrocussão quando estava a eliminar um ninho de vespa-asiática em Canas de Senhorim, Nelas.A vítima estava equipada com uma vara a aplicar um produto no ninho e assustou-se com dois cães de grande porte. Ao fugir, embateu com a vara numa linha de média tensão, tendo sofrido queimaduras graves externas e internas, segundo fonte dos Bombeiros de Canas de Senhorim, que o socorreram. Foi o próprio homem, que trabalha numa empresa contratada pela autarquia, a acionar os meios de socorro.