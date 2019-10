Homem em coma e desfigurado após ataque brutal numa rua em Sesimbra

Com a cara desfigurada, ossos faciais e maxilar partidos, crânio rachado e ensanguentado. Foi assim que foi encontrado Marco Teixeira, de 28 anos, no passeio de uma rua, na Quinta do Conde, Sesimbra, há uma semana, sábado de madrugada, após ter estado num bar com amigos.No início, as autoridades suspeitaram de um atropelamento com fuga, mas os ferimentos, perícias e testemunhos apontam para uma agressão brutal. A polícia procura os autores.O homem, ajudante de cozinheiro, está internado no Hospital de São José, em Lisboa. Esteve seis dias em coma induzido e quando acordou, apesar de não conseguir falar, fez gestos à família de que foi agredido."A GNR disse-nos que encontraram um cenário de filme de terror. O meu filho em posição fetal, no chão, quase inconsciente e irreconhecível, a gemer de dor e a esvair-se em sangue. Depois desmaiou e não conseguiu dizer nada. Disseram-nos que é um milagre estar vivo e não ter ficado cego", contou, revoltada, ao, a mãe, Maria. Marco Teixeira vai ser alvo de cirurgias e a recuperação irá durar meses."Esteve num bar com amigos e saiu sozinho. Pensaram que tinha ido para casa. Mas afinal foi espancado e largado na rua onde foi encontrado, porque na rua os vizinhos não ouviram nada. O meu irmão não se mete em confusões e toda a gente gosta dele. Queremos justiça", disse o irmão da vítima.Segundo a família, o caso já transitou da GNR para a PJ, que investiga uma tentativa de homicídio.