Um homem de 59 anos foi transportado para o Hospital de Braga em estado crítico, esta quarta-feira, ao início da tarde, após cair de um sexto andar, no interior de um prédio, na rua Gabriel pereira de Castro, no centro da cidade.O acidente aconteceu às 12h45, em circunstâncias que as autoridades tentam agora esclarecer.A vítima foi assistida no local e transportada ao Hospital, em estado muito grave.