Homem em estado crítico após ser esfaqueado na Ribeira Brava, Madeira

Um homem, com idade compreendida entre os 40 e os 45 anos, foi agredido com uma arma branca em Ribeira Brava, na Madeira, esta quinta-feira.O agredido deu entrada no hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, em estado crítico, durante a tarde desta quinta-feira, entre as 18h e as 19h, onde foi sujeito a uma intervenção cirúrgica devido a uma ferida perfurante de, sensivelmente, 10 centímetros na parede abdominal.Numa primeira fase, o agredido tinha sido levado para o centro de saúde.A vítima encontra-se no recobro e não se encontra completamente fora de perigo.Relativamente ao agressor, ainda não existem muitas informações.A PSP da Ribeira Brava já elaborou um relatório que foi, posteriormente, enviado para o Ministério Público, que está encarregue de dar os próximos passos da investigação.