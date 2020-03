Homem em estado grave ao ser atropelado pelo metro em Almada

Um homem foi atropelado, na manhã desta quinta-feira, pelo Metro de superfície, em Cacilhas, Almada, sofrendo ferimentos graves. A vítima foi transportada para o Hospital Garcia de Orta.

O atropelamento ocorreu às 07h49 na avenida 25 de Abril, frente às instalações da Segurança Social. De acordo com fonte policial, a vítima estava atravessar a estrada, provavelmente distraída, quando bateu com o corpo contra a lateral do Metro. Com o embate, caiu para trás e bateu com a cabeça no lancil do passeio, sofrendo aqui os ferimentos mais graves.

Foram mobilizados para o socorro 11 operacionais e 4 viaturas dos bombeiros de Cacilhas, INEM e PSP.

A circulação do Metro e de viaturas na referida avenida esteve cortada até às 08h23. Já foi normalizada.