Um homem, com cerca de 60 anos, ficou ferido com gravidade após sofrer uma queda enquanto trabalhava na rua do Chamorro, em Ponte de Lima.O alerta foi dado às 16h24 e os Bombeiros de Ponte de Lima foram accionados para o local.A vítima apresentava ferimentos graves e foi transportada para o hospital de Viana do Castelo.A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.