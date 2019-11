Homem em estado grave após atropelamento em Odemira

Um homem, com 36 anos de idade, de nacionalidade estrangeira, sofreu esta quinta-feira ferimentos graves, após ter sido atropelado por uma viatura ligeira, em São Teotónio, no concelho de Odemira.

Segundo o que o CM conseguiu apurar, o homem natural do Nepal e a trabalhar em São Teotónio, saiu de uma oficina e quando atravessou a rua foi atropelado. O atropelamento ocorreu numa zona onde não há passadeiras.

A vitima sofreu a fratura de uma perna e várias escoriações no corpo.

Depois de estabilizado no local, o homem foi transportado pelos bombeiros de Odemira para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 13h08 e nas operações de socorro estiveram os bombeiros de Odemira, com dois operacionais, apoiados por uma viatura.

A patrulha da GNR de São Teotónio esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.