Um homem, com cerca de 50 anos, ficou esta quarta-feira ferido com gravidade quando atravessava a Avenida Marechal Humberto Delgado, em Vila Nova de Famalicão, junto à rotunda de acesso ao Parque da Devesa.



A vítima estaria na passadeira quando foi atropelada e ficou com várias fraturas.





Foi rapidamente assistido no local pelos bombeiros Famalicenses, que o transportaram ao hospital de Braga.

O condutor ficou no local e foi identificado pela PSP, chamada a tomar conta da ocorrência.