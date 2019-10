Um homem ficou ferido com gravidade esta quinta-feira à tarde, depois da máquina que manobrava, no Aterro Sanitário da Cortelha, ter capotado.A vítima teve de ser transportada de helicóptero para o Hospital de Faro.De acordo com a página oficial da Proteção Civil, foram mobilizados para o local da ocorrência 14 operacionais, apoiados por quatro viaturas e o meio aéreo que transportou o homem.O alerta foi dado às 16h56.