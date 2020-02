Homem em estado grave após colisão de viaturas em Alijó

Um homem na casa dos 60 anos ficou em estado grave após uma colisão entre a viatura onde seguia (vulgarmente denominada papa-reformas) e um veículo ligeiro, na manhã desta sexta-feira, na variante que liga Alijó ao IC5.

Segundo João Rocha, Adjunto dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro, "do acidente resultaram três vítimas, dois homens e uma mulher, todos na casa dos 60 anos. O ferido mais grave é o condutor do veículo mais pequeno".

As três vítimas foram encaminhadas para o hospital de Vila Real.

No local estão 20 operacionais apoiados por oito viaturas, entre Bombeiros de Sanfins do Douro e de Alijó, a GNR de Alijó e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Vila Real