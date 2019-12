Um homem de 29 anos sofreu ferimentos graves este domingo após a viatura em que seguia ter entrado em despiste e embatido em duas árvores em Pereirões, Cantanhede.A vítima foi transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra.O jovem tinha deixado o pai no local de trabalho momentos antes do acidente.Ainda não se conhecem as causas do despiste.No local estiveram os bombeiros, o INEM e a GNR.Em atualização