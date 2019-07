Um despiste de um veículo ligeiro no acesso ao Eixo Norte-Sul da Avenida de Ceuta, em Lisboa, provocou este sábado de manhã um ferido grave que teve de ser desencarcerado, de acordo com fonte oficial dos bombeiros.Segundo a fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o acidente apenas envolveu um veículo e o seu condutor, tendo o homem, de 47 anos, sido transportado ao Hospital São Francisco Xavier.No local do acidente estiveram os Sapadores de Lisboa.