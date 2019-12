Homem em estado grave após incêndio em armazém de Lamego

Um homem de 39 anos ficou, na manhã desta terça-feira, em estado grave após um incêndio ter deflagrado no armazém de frutas de que era proprietário, no Largo do Ribeiro, na localidade de Britiande, Lamego.



Segundo Nuno Carvalho, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Lamego, "o alerta para o incêndio foi dado às 11h28 e quando os bombeiros chegaram ao local, o proprietário já tinha apagado as chamas que tiveram origem num acumulado de caixas em plástico".

No combate às chamas, o homem sofreu queimaduras de segundo grau e teve de ser evacuado para uma unidade hospitalar do Porto, através do helicóptero do INEM.

No local estiveram 23 operacionais apoiados sete viaturas e o meio aéreo que helitransportou a vítima. O armazém de frutas não chegou a ser afetado pelas chamas.