Um homem de 42 anos sofreu esta terça-feira ferimentos graves ao ser atingido por uma árvore no concelho de Penela, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.Fonte do Comando da GNR de Coimbra explicou que o ferido estava a cortar uma árvore na localidade de Esquio e que foi projetado durante a operação.O acidente ocorreu cerca das 10h20, tendo o ferido sido transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.