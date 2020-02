Homem em estado grave após ser atropelado por empilhador

Um funcionário de uma empresa de Santa Comba Dão que se dedica ao fabrico de portas de alta segurança foi ontem atropelado por um empilhador e ficou ferido com gravidade.O alerta foi dado pelas 15h20. "À nossa chegada a vítima estava no local onde foi colhida, por acidente, e apresentava uma fratura exposta no pé direito", explicou Rui Leitão, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Santa Comba Dão.Depois de assistido, o funcionário foi encaminhado para os Hospitais da Universidade de Coimbra. A GNR esteve na empresa e tomou conta da ocorrência.