Homem em estado grave após ser baleado junto a discoteca na Amora

Polícia Judiciária está a investigar o caso.

09:12

Um homem de 39 anos ficou ferido com gravidade após ter sido baleado no tórax e num braço junto a uma discoteca na Amora, concelho do Seixal.



O alerta foi dado pelas 06h35 e ao local deslocaram-se os Bombeiros de Cacilhas e o INEM.



A vítima teve de ser transportada para o Hospital Garcia da Horta em Almada depois de ser estabilizada.



A Polícia Judiciária está a investigar o caso.