Homem em estado grave após ser baleado na cabeça durante rixa em Albergaria-a-Velha

Um homem de 42 anos foi baleado na cabeça, esta noite de sexta-feira, na sequência de uma rixa com outro homem, em Albergaria-a-Velha.A agressão aconteceu na via pública, junto ao Café da Boavista, na rua da Boavista.A vítima foi levada, pelos bombeiros, para o hospital de Coimbra, onde se encontra em coma induzido.O alerta foi dado, cerca das 19h00, para os bombeiros de Aveiro Novos, para uma agressão, na rua da Boavista.Por causa da suspeita do uso de uma arma de fogo, a Polícia Judiciária de Aveiro foi chamada. Foi encontrado um invólucro de uma bala por debaixo da vítima.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro foi acionada.A GNR de Albergaria-a-Velha foi chamada ao local. O agressor está em fuga.