Um homem ficou ferido com gravidade esta sexta-feira à noite após ter sido esfaqueado na Rua Silva Mendes, na Cova da Piedade.Fonte do CDOS disse ao CM que o alerta para esta ocorrência foi dado às 21h56. A vítima teve de ser transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.Ainda são desconhecidos os motivos deste esfaqueamento.Foram mobilizados para o local do incidente uma viatura do INEM, uma VMER e a PSP, que se encontra a realizar diligências.