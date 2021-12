Homem em estado grave em acidente entre dois carros na A28 na Póvoa de Varzim

Um homem, com cerca de 30 anos, sofreu ferimentos graves, esta noite de segunda-feira, na sequência de uma violenta colisão entre duas viaturas, na Póvoa do Varzim.O alerta foi dado, cerca das 23h00, para os bombeiros de Vila do Conde, para um acidente rodoviário, na A28, sentido sul/norte.A vítima em estado grave foi levada, pela ambulância de suporte imediato de vida (INEM), acompanhada da equipa da viatura médica de emergência e reanimação do hospital Pedro Hispano, no Porto, para o o Hospital de S. João, também no Porto.No mesmo acidente, um outro homem sofreu ferimentos ligeiros. Foi levado, pelos bombeiros de Vila do Conde. Para o hospital da Póvoa do Varzim.A GNR investiga as causas do acidente.